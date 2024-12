Quotidiano.net - Il vertice sui migranti. La premier non cede sull’Albania: "Avanti con soluzioni innovative"

tutta. Ilannunciato in Finlandia dallaè durato un attimo. Del resto, serviva a confermare solennemente quanto anticipato ad Atreju: "Non mollerò sui centri perin Albania dovessi perderci il sonno". Il comunicato finale che arriva dopo un’oretta ribadisce "la ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue, e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre sulle ’’ al fenomeno migratorio". Partecipano al summit i ministri competenti sul tema: in carne e ossa Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Tommaso Foti (Affari europei); in collegamento da Pristina Antonio Tajani (Esteri). Ci sono pure il sottosegretario Alfredo Mantovano e il consigliere diplomatico della, Fabrizio Saggio.