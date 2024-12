Tpi.it - Il ministro Valditara ritira la querela allo scrittore Lagioia: “C’è una linea che non va mai superata”

Leggi su Tpi.it

Ildell’Istruzione Giuseppelanei confronti delloNicola. Lo fa sapere lo stessoin una intervista al quotidiano Il Tempo.avevato loPremio Strega 2015 – con richiesta di risarcimento da 20mila euro – per il commento di quest’ultimo a un post pubblicato sul social X dallo scorso marzo.Il post diconteneva un evidente errore di grammatica ed era scritto in una forma che a molti era apparsa poco chiara. Nei giorni seguentiaveva commentato il testo in tv, ospite del programma Che Sarà, condotto da Serena Bortone. “Molti dimostrerebbero probabilmente di padroneggiare l’italiano più del”, aveva affermato lo. “Se ci fosse un test di lingua italiana come accesso alla cittadinanza, probabilmentelo fallirebbe”, aveva aggiunto.