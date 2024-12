Liberoquotidiano.it - Centro: Marattin, 'progetto nascerà formalmente nel 2025, obiettivo è unire e non dividere'

Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Non esiste un'Italia - che già non voti Pd - disposta a mandare Landini a fare il ministro del Lavoro solo se a chiederglielo è qualcuno vestito meglio e che si auto-definisce ''. E l'attuale maggioranza non ha nel Dna politico le riforme che servono davvero al Paese". Lo scrive Luigisui social. "Ecco perché serve un nuovopolitico, di stampo chiaramente liberale e riformatore, che già ha riunito migliaia di persone a fine novembre a Milano e chenel. Con l'di- e non più- chi vuole rompere questo bipolarismo delle curve ultra", aggiunge il deputato e fondatore di Orizzonti liberali.