Babbo Natale al cinema | una storia lunga un Secolo

Dalla sua prima apparizione a fine '800, Santa Claus è cambiata tantissimo, arrivando a smentirsi, destrutturarsi e ricomporsi più volte per sopravvivere ai mutamenti storici e alle fluttuazioni del pubblico. La prima volta (o almeno, la prima volta certificata) in cuiè apparso sullo schermo è databile 1898 nel cortometraggio Santa Claus di George Albert Smith, praticamente tre anni dopo l'anno della nascita canonica del. Questo dato ci dice fondamentalmente due cose: la prima è la grande longevità del legame tra la Settima Arte e il personaggio di fantasia derivante dalla figura di San Nicola e il ruolo che essa si è ritagliata, ovvero quello della personificazione dell'elemento magico nel mondo reale. Qualcosa che, se ci pensate, la avvicina in maniera quasi viscerale all'essenza della macchina filmica.