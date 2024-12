Thesocialpost.it - Volo Londra-Sharm dirottato a Venezia: probabile intossicazione a bordo

Un aereo della British Airways partito dae diretto aEl Sheikh ha effettuato un atterraggio non previsto all’aeroporto Marco Polo di. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì 23 dicembre.Leggi anche: Brasile, aereo privato si schianta contro un edificio: 10 morti, una famiglia intera distruttaSecondo le informazioni diffuse da alcuni media, il motivo della deviazione sarebbe unache ha colpito passeggeri e membri dell’equipaggio. Diverse persone avrebbero accusato irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie.Il, partito alle 8:47 (ora italiana) dall’aeroporto di-Gatwick, era atteso in Egitto per le 16. Tuttavia, alle 12:33 è stato necessario un atterraggio a.Che cosa è successoFonti aeroportuali hanno confermato la richiesta di atterraggio, senza però entrare nei dettagli.