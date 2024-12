Justcalcio.com - Tuttosport – “Dopo il vantaggio, abbiamo smesso di giocare. Bove? Spero torni in campo”

2024-12-23 23:27:00 Arrivano conferme da:Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna della Fiorentina per 2-1 per mano dell’Udinese. Il tecnico dei viola ha dichiarato: “C’è rammarico,approcciato benissimo contro una squadra che si difendeva con un blocco basso e con una grande mentalità.fatto benissimo, poiil gol deldianche se nonmai sofferto, non ricordo un tiro dell’Udinese. I due gol concessi sono stati su un nostro errore e su una ripartenza. Potevamo riprenderla e non ci siamo riusciti,sbagliato l’ultimo passaggio. Ho già parlato alla squadra, da domani pensiamo subito alla prossima partita“.Le dichiarazioni di Palladino“Eravamo in pieno comando della partita, il rammarico è non essere andati sul 2-0, ci è mancata la lucidità e altruismo negli ultimi metri, se non vai sul 2-0 le partite restano aperte e poi ci hanno punito.