Tennis Jack Draper | Guido una Polo usata non sono un materialista

Leggi su Sportface.it

è uno dei giovaniti in rampa di lancio, dopo un 2024 che lo ha visto ottenere risultati molto importanti. In un’intervista rilasciata al Telegraph emerge unmolto modesto nella vita di tutti i giorni. Numero 15 nella classifica Atp, oltre 4,5 milioni di euro guadagnati di soli premi, a cui vanno aggiunti i ricavi da sponsor, eppure il classe 2001 stupisce tutti spiegando: “ancora unadi seconda mano, nonun”. Un passaggio che racconta tutta la genuinità di un ragazzo che ha nel nonno il suo eroe: “È sempre stato vicino a mia nonna, in tutte le sue fasi dell’Alzheimer. Per me è un eroe”.Un altro passaggio importante è quello che ha riguardato comevive lo sport, che diventa quasi una dipendenza: “Quando ero un po’ più giovane, mi piaceva solo allenarmi un po’ e poi tornare a mangiare patatine tutto il giorno e guardare la tv.