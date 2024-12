Lanazione.it - Scuole di Firenze, lavori durante le vacanze di Natale: manutenzioni e riqualificazioni per oltre 250 mila euro

, 23 dicembre 2024 – Lenatalizie adiventano l’occasione per dare un nuovo volto a diversedella città. Approfittando della pausa dalle lezioni, i servizi tecnici del Comune, in collaborazione con l’assessorato all’Educazione, hanno programmato un pacchetto di interventi di manutenzione che interesseranno dieci plessi scolastici. L’idea è quella di concentrare iin un momento in cui le attività didattiche sono sospese, riducendo così al minimo i disagi. L’operazione, che avrà un costo complessivo di250, prevede siadi ordinaria manutenzione che migliorie più significative. Tra lecoinvolte ci sono la scuola d’infanzia e primaria Andrea Del Sarto, dove si procederà alla pittura delle volte del corridoio, e la scuola d’infanzia Pilati, che vedrà interventi sulla copertura e sul lucernario.