Lettera43.it - Romano Floriani Mussolini, primo gol fra i professionisti: è polemica per l’esultanza dei tifosi

Leggi su Lettera43.it

gol in Serie B e da professionista per, 21enne figlio di Alessandra, che ha festeggiato la rete in tribuna, e pronipote del Duce. Con un inserimento sul secondo palo, il terzino destro della Juve Stabia ha messo a segno di testa il punto dell’1-0 nel match casalingo con il Cesena al 21’ deltempo, assicurando ai gialloblù il terzo successo consecutivo e il quarto posto in classifica, in piena zona play-off. A far rumore è però soprattutto la gioia dei, che spinti dallo speaker lo hanno inneggiato ripetendo il cognome. Una scelta che lo stesso ragazzo aveva spiegato alla Gazzetta a novembre: «Il mio bisnonno Benito è un personaggio importantissimo per l’Italia, ma il mondo è cambiato. Ci saranno pregiudizi, ma a me non pesa e mia madre dice di fregarmene».