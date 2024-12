Iodonna.it - Rimedi naturali per mal di gola e raffreddore: i 5 che funzionano secondo gli studi scientifici

Leggi su Iodonna.it

Difficile uscire indenni da dicembre (e dalle Feste) senza mal dio tosse. Le basse temperature, gli sbalzi termici e soprattutto l’esposizione a virus e batteri mettono a dura prova le vie respiratorie, causando disturbi che possono compromettere il benessere quotidiano. E anche le feste natalizie. Prima di tuffarsi su antinfiammatori o (peggio) antibiotici (a meno che non sia il medico a prescriverli), è meglio provare alcuniche non solo sono “della nonna”, ma che hanno efficacia comprovata danoti. Siamo andati a cercarne alcuni, eccoli. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X 1.