Progetti creativi ed educativi | l’innovazione sale sul palcoscenico

MIH, MUSIC INNOVATION HUB, è la prima impresa sociale nel business musicale che mira a incrementare il ruolo creativo ed educativo dell’industria musicale realizzandoinnovativi e socialmente responsabili, come per esempio Heroes Festival e Linecheck. Si tratta di un’impresa sociale sotto forma di spa in cui, dal 2018, la Fondazione Cariplo ha investito capitali con l’obiettivo di svilupparein ambito di responsabilità sociale, cambiamento climatico, disparità di genere e disuguaglianze. Presidente di MIH è Andrea Rapaccini (nella foto), classe 1961, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, un passato professionale nel settore del business consulting. Impegnato a partire dal 2009 nel mondo del non-profit, come fondatore del movimento per la promozione del business sociale "Make a Change", nel 2018 dà vita a Music Innovation Hub.