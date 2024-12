Polemica in Italia | il pronipote di Mussolini segna il suo primo gol… e occhio alla reazione degli spalti

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-22 23:15:12 Il web è in trepidazione:Sì Romano Florianidel dittatoreno, è diventato famoso mesi fa quando ha cominciato a distinguersi nelle giovanili. laziale, ora è tornato sulla scenail suogol da professionista nella vittoria per 1-0 della Juve Stabia sul Cesena in Serie B.In realtà, più che per il gol in sé, per il risultato o per la qualità del giocatore che ce l’ha, A suscitare scalpore è stata la festa suglidella squadra di Serie B.Lo spiega‘Gazzetta’ il giocatore 21enne, in prestito dLazio Vuole chiamarsi Romano, non Romano Floriani. e quel cognome era quello che gliintonavano dopo l’intervento dell’oratore. Tutto, oltre a quello che diversi mediani hanno identificato come il ‘saluto romano’ in uso da parte fascista ai tempi del ‘Duce’.