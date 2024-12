Sport.quotidiano.net - Pinza è super. Il finale è tutto suo

LUMEZZANE 57 VIRTUS IMOLA 66 LUMEZZANE: Varaschin 6, Vitols 9, Mbacke, Minoli 12, Baldini 14, Cecchi 3, Brescianini 4, Di Meco 9, Tandia, Deminicis, Bocchetti, Salvinelli. All. Nunzi. VIRTUS IMOLA: Masciarelli 6,11, Morina 7, Ricci 2, Kadjividi 14, Vannini, Fiusco 4, Vaulet 16, Zangheri, Anaekwe 6, Ambrosin, Santandrea. All. Galetti. Arbitri: Secchieri e Licari. Note: parziali 8-15; 18-26; 42-43. Tiri da due: Lumezzane 13/35; Virtus Imola 18/46. Tiri da tre: 7/28; 4/23. Tiri liberi: 10/13; 18/24. Rimbalzi: 38; 57. La Neupharma Virtus Imola torna a vincere e lo fa nelgrazie ai canestri di. E’ subito un match equilibrato in casa di Lumezzane, dopo pochi minuti le due squadre sono infatti pari a quota 6-6. La Virtus però comincia a premere sull’acceleratore piazzando un parziale di 9-2 che le fa avere 7 punti di vantaggio alla prima sirena; sugli scudi Vaulet (6) e Kadijividi (4).