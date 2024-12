Ilrestodelcarlino.it - Piano rifiuti, tutti i dubbi: "Dove collocare i cassonetti?. Inceneritore da rallentare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

saranno posizionati i? È possibile prevedere zone di raccolta con ianche in centro storico? Quanto costerà la trasformazione della raccolta? Sono alcuni degli interrogativi che saranno posti da Fratelli d’Italia oggi pomeriggio in Commissione sul nuovoannunciato dall’amministrazione comunale. La scorsa volta era stato indicato da Hera in 2.600 il numero massimo diipotizzabile (non è detto però che saranno impiegati). Il capogruppo di Fd’I Luca Negrini ritiene strategico comprendere "verranno posizionati e se saranno sufficienti a consentire il libero conferimento senza disagi". Quanto al centro storico sarebbe importante "creare alcune zone di raccolta con i: una misura indispensabile per aiutare chi non riesce a raggiungere il perimetro del centro e per garantire un ulteriore strumento a tutela del decoro della zona più turistica della città".