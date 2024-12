Parco Archeologico di Ercolano, firmata donazione dei terreni da PHI al Demanio

Leggi su Ildenaro.it

Un passo decisivo per il futuro deldiè stato compiuto con la firma dell’atto dida parte della Fondazione Istituto Packard per i Beni Culturali, che agisce in Italia per il Packard Humanities Institute (PHI), all’Agenzia deldi un compendio di 36.400 metri quadrati. Larappresenta una svolta nell’ampliamento e valorizzazione del, patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO, e segna il completamento di un percorso virtuoso che unisce il Packard Humanities Institute e il suo braccio operativo in Italia, Agenzia dele Ministero della Cultura in un’azione sinergica a favore della tutela e dello sviluppo del patrimonio culturale italiano. Il terreno si trova al confine meridionale deldove le fondazioni Packard realizzeranno nuove strutture con laboratori di restauro, uffici direzionali e depositi per le collezioni.