Neanche il Natale ferma le guerre

Leggi su Ildenaro.it

Ancora undi guerra. Le parti che stanno scontrandosi non sono finora riuscite a trovare un punto di incontro, prendendo contatti per concertare una tregua, anche se breve. È del tipo di ammissioni che chiunque non vorrebbe mai fare, ma é necessario almeno osservarlo e farlo notare, che l’imbarbarimento del genere umano sta procedendo con velocità crescente. Solo per doverosa informazione, va richiamata l’attenzione sul fatto che é accaduto varie volte in passato che conflitti della portata di quelli attuali, quando non superiore, di questi tempi siano statiti per una tregua seppur breve, rispettandola. Un solo esempio che basta a rendere concreta tale afzione è la guerra in Vietnam della seconda metà del secolo scorso, ultimo del secondo millennio dell’era cristiana. In quello che a fine 2025 avrà compiuto un quarto del suo percorso, non si è riusciti a fare lo stesso e le armi continuano a funzionare come negli altri giorni e ormai i focolai di guerra brillano nei punti più disparati Ogni commento è superfluo e con altrettanto dispiacere a cui si aggiunge anche rabbia, non si può fare a meno di prendere atto che anche il Paese è coinvolto in una guerra di altro genere, quella politica, altrettanto costellata da episodi, seppure per ora sotto controllo, non tanto lontani dalla probabilità di trasformarsi in guerra civile.