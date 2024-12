Lopinionista.it - “Mini Smiley”: la serie musicale animata su RaiPlay

Da mercoledì 25 dicembre sarà disponibile in esclusiva sula, basata sull’iconico. Un modo divertente e allegro per festeggiare il Natale cantando brani amati dai piccoli e non solo.Lasegue le avventure deis e dei loro amici animali inWorld. Ogni episodio di 2 minuti presenta canzoni originali e hit cantate da bambini, che coprono temi come l’amore, l’amicizia, la collaborazione e l’importanza di esprimere sé stessi. Ciascuno dei protagonisti ha una personalità unica e un talentospeciale, che permette loro di affrontare ogni episodio con entusiasmo e creatività.si distingue per la sua colonna sonora, composta da brani inediti che spaziano tra generi musicali diversi, rendendo ogni episodio un piccolo concerto animato.