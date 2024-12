Metropolitanmagazine.it - Mamoru Hosoda, Sony produrrà il nuovo film animato del regista giapponese

LaPictures co-e co-finanzierà l’attesissimod’animazione, Scarlet, delcandidato all’Oscarcon Studio CHIZU e Nippon TV.distribuirà Scarlet nel mondo (escluso il Giappone), con l’uscita negli Stati Uniti prevista per l’inverno 2025. Toho distribuirà ilsul mercato. I produttori sono Yuichiro Saito (Studio CHIZU), Toshimi Tanio (Nippon TV), Nozomu Takahashi (Studio CHIZU). Scarlet è descritta come la storia di una principessa che trascende i concetti di tempo e spazio.ha iniziato la sua carriera alla Toei Animation nel 1991 comere. Nel 1999 ha debuttato comecon Digimon Adventure. Altri suoi lavori sono Digimon Adventure: Bokura no War Game! e La ragazza che saltava nel tempo, che è stato il primo vincitore del Japan Academy Prize Best Animation.