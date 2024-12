Superguidatv.it - Ma chi ti conosce? La recensione della commedia romantica

Leggi su Superguidatv.it

Silvia è un’aspirante violinista prossima al matrimonio, Alessio un muratore romano eterno dongiovanni: non potrebbero essere più diversi tra loro, ma sono inconsapevolmente legati da una “maledizione” millenaria. Proprio nel Medioevo infatti, durante una delle loro vite precedenti, si sono fatti una promessa di eterno amore, promessa già mantenuta anche in epoche più recenti. Come scopriranno i protagonisti di Ma chi ti?, la tradizione chiede di essere nuovamente rispettata. Silvia da qualche tempo soffre di strani sogni nei quali gli compare un giovane sconosciuto e con sua grande sorpresa scopre che questi, che naturalmente ha il medesimo aspetto di Alessio, si sta occupando dei lavori di ristrutturazionenuova casa di campagna, acquistata recentemente dal futuro marito. Il loro incontro darà il via ad una serie di situazioni equivoche e paradossali.