L’olio più buono "abita" in montagna. Il Casentino tra le zone più pregiate e Bibbiano vince la sfida delle olive

Giornata di promozione dell’olivo e delextravergine promossa dal Comune e della Pro Loco Il Ponte. Un’occasione per fare anche un bilancio di questa annata, in un territorio, quello di Capolona e Subbiano che conta circa 250 aziende agricole dedicate alla produzione die olio. E dall’incontro sono venuti fuori dati interessanti: è stata una buona annata a livello di qualità, ma la resasoprattutto nel primo periodo di raccolta è stata piuttosto bassa, anche intorno anche al 6,24, mentre poi si è arrivati al 12 e sfiorato il 13%. Da studi degli agronomi è venuto fuori che l’altitudine degli olivi si è notevolmente alzata. Anni fa ad alta quote non era conveniente piantare olivi, mentre adesso con i cambiamenti climatici si hanno buone produzioni anche a Falcino e Vogognano.