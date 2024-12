Quotidiano.net - Impresoft vola a 200 milioni e avvia nuove acquisizioni

GROUP nasce nel 2019 ed è controllato da Clessidra Private Equity SGR. La società è leader nella trasformazione digitale delle aziende e opera sulla gestione, la sicurezza digitale e il miglioramento dei processi. Il Gruppo ha chiuso il bilancio consolidato del 2023 in crescita. I ricavi ammontano a 200di euro. "I risultati del 2023 mostrano comestia lavorando ogni giorno per migliorare le competenze tecnologiche, innovare l’organizzazione e creare basi solide per digitalizzare il sistema Paese. Nel 2023 sono raddoppiati i ricavi del Gruppo rispetto all’anno precedente grazie sia alla crescita organica sia al contributo delleaziende entrate a far parte di. Nonostante i significativi investimenti, il Gruppo è riuscito comunque a mantenere la propria leadership di marginalità, tratto che ci rende unici nel mercato di riferimento.