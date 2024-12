Sport.quotidiano.net - Girone C. Silenzi lancia il Brusaporto in alta classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

VILLA D’ALMÈ (Bergamo)L’ultima giornata di andata delC di Serie D ha offerto emozioni a non finire agli appassionati bergamaschi. Al giro di boa ilsi conferma in zona playoff, mentre Virtus CiseranoBergamo e Real Calepina terminano la prima parte dal campionato tra le insidie della zona playout. Infine sono più vicine agli spareggi-promozione che alle ansie della bassaVilla Valle e Caravaggio. Questo il quadro del turno prenatalizio, che ha riservato un occhio di riguardo al derby che si è giocato a Telgate tra Real Calepina e Villa Valle. Partita intensa e sempre aperta, che si è decisa solo al novantunesimo minuto, quando Ferrario, su rigore, ha saputo firmare il definitivo 1-1. Un pareggio che rappresenta una brutta delusione per la compagine di Espinal, che era ormai convinta di avere tra le mani il successo necessario ad abbandonare la zona rossa della, mentre, proprio all’ultimo istante, è maturato l’episodio che ha fatto il pari con la rete siglata da Ekuban al 27esimo del primo tempo.