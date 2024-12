Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Udinese, le pagelle viola: Kean tenace, regalo sciagurato di Ranieri

Firenze, 23 dicembre 2024 – Ecco ledi. De Gea 6 - Praticamente inoperoso per tutto il primo tempo, ma si deve arrendere al diagonale preciso e imprendibile di Lucca. Immobile sulla rovesciata del centravanti che si stampa sul palo. Poco può su Thauvin. Kayode 5,5 - Torna titolare dopo tanto tempo e almeno all’inizio non sfigura, limitandosi comunque all’ordinario senza rischiare e senza perdere le distanze con Zemura che prova sempre a saltarlo. Con il passare dei minuti perde la spinta propositiva e anche lui va in affanno. Comuzzo 6 - Cliente difficile, Lucca che staziona dalle sue parti e lui cerca sempre l’anticipo facendo sentire il fisico. Può poco quando il centravanti avversario batte di prima intenzione De Gea per il pari. E’ il più giovane ma è il più sicuro del reparto.