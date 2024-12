Davidemaggio.it - Favilla punge sul terzo posto a Ballando: “Arrivato a questo punto senza baci, innamoramenti e annunci”

Non hanno vintocon le Stelle ma ci sono andati molto vicino. Federica Nargi e Luca, ribattezzati i Nargilla, si sono classificati terzi dietro a due coppie che, per differenti ragioni, hanno fatto discutere per l’intera edizione dello show di Rai 1. A differenza loro.Sono contento di esserequa, a– perchéFederica non ce l’avrei fatta –nessun tipo dioè il commento a caldo, ma soprattuttonte, del ballerino professionista, intercettato dietro le quinte da La Volta Buona subito dopo la finale di sabato sera.Una stoccata inequivocabile ai vincitori Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno animatoanche con la loro storia d’amore nata proprio tra sala prove e sala delle stelle, e a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che all’ultimo ha giocato la carta dell’addio (il ballerino, durante la finale, haato che quella di quest’anno potrebbe essere la sua ultima volta nel programma), insieme alle note vicende e cambi di partner che hanno ulteriormente acceso l’attenzione sulla nuotatrice.