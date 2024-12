Biccy.it - Famoso conduttore Rai svela i suoi guadagni e valuta Mediaset: “Mi hanno fatto la proposta”

Contratto in scadenza per uno storico volto della Rai, che non esclude un passaggio alla concorrenza (dove di recente si èvedere in più programmi). Ilin questione è Bruno Vespa, al quale è stato proposto in più occasioni di passare ae per adesso ha sempre rifiutato. Il giornalista in un’intervista rilasciata a Gente hato che nel 2021 e 2022 Silvio Berlusconi gli ha offerto il doppio dello stipendio che aveva in Rai, ma lui ha gentilmente declinato l’invito. Anche Pier Silvio Berlusconi un anno fa ha chiesto a Vespa di approdare a, ma in questo caso il presentatore aveva già firmato un contratto con la Rai, che però adesso sta per scadere. Ildi Porta a Porta adesso ha detto chiaramente che non esclude nulla e quindi – come è successo per Bianca Berlinguer – anche lui potrebbe trasferirsi sulle reti di Berlusconi.