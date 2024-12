Anteprima24.it - Due cuccioli pastori tedeschi ritrovati e salvati dalla Municipale

Tempo di lettura: < 1 minutoUna storia che desta tenerezza anche perché è finita bene. Duedi pastore tedesco sono statinelle prime ore di questa sera dai Vigili Urbani del capoluogo. I due cani, appartenenti ad una Famiglia che risiede in una casa isolata di Contrada Margiacca, avevano deciso improvvisamente nel primo pomeriggio di fare un giro fuori porta ed erano scomparsi. I proprietari avevano lanciato l’allarme non vedendoli più davanti casa, Una pattuglia di Vigili Urbani ha avviato le ricerche dei dueed alla fine li hannoin un boschetto seguendo i loro guaiti che dicevano di una sofferenza delle povere bestie. Infatti, quando i Vigili li hanno raggiunti, li hannodi fatto attorcigliati attorno ad un albero con le loro stesse catene al collo, non riuscendo a liberarsi e a tornare a casa.