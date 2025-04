Intesa Sanpaolo emette nuove obbligazioni retail conviene investire?

nuove obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo, rivolte a chi vuole investire nel mercato retail. Le obbligazioni sono denominate in dollari USA e hanno scadenze a 5 e 10 anni.Le caratteristiche delle nuove obbligazioniEntrambe le obbligazioni prevedono un taglio minimo pari a 2.000 USD.La prima, con codice ISIN IT0005642761:ha una durata di 5 anni;offre cedole trimestrali con un tasso annuo lordo iniziale dell’8,00%.La seconda, con codice ISIN IT0005642779:ha una durata di 10 anni;prevede cedole trimestrali con un tasso annuo lordo del 9,00% per i primi 2 anni.La novità principale sta nell’offrire la possibilità al potenziale investitore di differenziare le personali strategie di investimento. Quifinanza.it - Intesa Sanpaolo emette nuove obbligazioni retail, conviene investire? Leggi su Quifinanza.it Dal 4 aprile 2025 sono disponibili sul mercato MOT e su EuroTLX della Borsa Italiana dueemesse da, rivolte a chi vuolenel mercato. Lesono denominate in dollari USA e hanno scadenze a 5 e 10 anni.Le caratteristiche delleEntrambe leprevedono un taglio minimo pari a 2.000 USD.La prima, con codice ISIN IT0005642761:ha una durata di 5 anni;offre cedole trimestrali con un tasso annuo lordo iniziale dell’8,00%.La seconda, con codice ISIN IT0005642779:ha una durata di 10 anni;prevede cedole trimestrali con un tasso annuo lordo del 9,00% per i primi 2 anni.La novità principale sta nell’offrire la possibilità al potenziale investitore di differenziare le personali strategie di investimento.

