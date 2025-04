Dal gollonzo alla rimonta L’Inter frena pericolosamente a Parma e rischia il -1

Leggi su Ilnerazzurro.it

E’ un’Inter delusa quella che in serata tornerà a Milano dopo il pareggio scaturito nella trasferta diper 2-2. I Campioni d’Italia hanno messo in mostra un primo tempo molto buono e terminato addirittura in vantaggio di due gol, salvo, poi rimanere mentalmente negli spogliatoi, forse appagata dal fatto di aver messo al sicuro il risultato con il gol dello 0-2 arrivato in chiusura di primo tempo. Con la X nerazzurra, il Napoli potrà approfittarne per portarsi a minima distanza dBeneamata nella classifica del campionato di Serie A, così come l’Atalanta, in cerca di riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni.Primo tempoE’ un’Inter arrembante quella che parte al fischio d’avvio dell’arbitro Doveri. Pochi giri d’orologio e i ragazzi di Inzaghi, oggi isolato nello sky box dell’impianto parmense assieme ai suoi collaboratori per via del rosso rimediato nella gara contro l’Udinese, partono subito in quarta con il primo tentativo dsinistra di Dimarco che centra per Lautaro, al rientro dal 1? dopo l’infortunio; il capitano nerazzurro colpisce male e la sfera s’impenna alta sulla traversa.