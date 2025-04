Il Parma ferma l’Inter sul pari e fa un favore al Napoli | i ducali rimontano due gol ai nerazzurri

Parma fa l'impresa e costringe l'Inter al pareggio. Al Tardini finisce 2-2 dopo una partita incredibile giocata dalla squadra di Chivu che nel secondo tempo rimonta due gol ai nerazzurri. I ducali fanno un favore al Napoli nella corsa Scudetto. Leggi su Fanpage.it Ilfa l'impresa e costringe l'Inter al pareggio. Al Tardini finisce 2-2 dopo una partita incredibile giocata dalla squadra di Chivu che nel secondo tempo rimonta due gol ai. Ifanno unalnella corsa Scudetto.

Il Parma ferma l'Inter sul pari e fa un favore al Napoli: i ducali rimontano due gol ai nerazzurri. L'Inter si butta via: il Parma ferma la fuga di Inzaghi. IL PARMA FERMA L'INTER CON UNA GRANDE RIMONTA: AL TARDINI FINISCE 2-2. Calcio Live Tracker: il Parma ferma l'Inter sul 2-2, alle 20:45 in campo Milan-Fiorentina.

