Oasport.it - Basket femminile: Brixia vincente su Sassari in gara-1 del 1° turno di playout

-1 deliniziale deiva al. La formazione bresciana, al PalaLeonessa, supera con il punteggio di 77-64 la Dinamo. Per il Banco di Sardegna ora situazione del tutto spalle al muro, nonostante i 16 di Ana-Marija Begic e i 13 di Shaylee Gonzales. Per quel che concerne le padrone di casa 18 dalla panchina di Gergana Ivanova e 15 di Tetiana Yurkevichus, nonché 14 di Marzia Tagliamento.Inizio tutto a favore di, che con Gonzalez e Begic sale in un minuto e mezzo sullo 0-6 e poi sul 2-11. Yurkevichus, Tagliamento e Togliani riaccendono Brescia per riportarla fino al -2, poi l’equilibrio rimane fino alla prima sirena (14-17). Secondo periodo che parte con la tripla di Carangelo del +6 sardo, poi fiammata di Natali e Taylor per il 18-27. Yurkevichus e Johnson piazzano un parziale di 9-0 casalingo che rimette tutto in gioco, poi Tagliamento dall’arco sigla il 30-29 che sa di gioia per il pubblico accorso.