Crippa Lega | Piantedosi ottimo candidato in Campania Sarebbe felice di lasciare per fare posto a Salvini

fare scivolare Piantedosi in Campania e riportare Salvini al Viminale. E’ il piano della Lega, lo ha annunciato il capogruppo Molinari, confermato l’altro, Max Romeo, e lo dice anche Andrea Crippa, il vicesegretario della Lega: “Matteo Piantedosi Sarebbe un ottimo candidato per la Campania”. A Firenze, al Congresso della Lega, alla domanda di Roberta Benvenuto di Piazza Pulita, di fronte ai giornalisti di carta stampata che ascoltano, e annotano, Crippa spiega: “C’è stata una sentenza che ha ostacolato Matteo Salvini, ma Salvini è stato assolto e ora va riportato al Viminale. Dico di più, sono certo che il più felice Sarebbe Matteo Piantedosi che è stato un valido collaboratore di Salvini, il suo capo di gabinetto”. E’ dunque la Campania lo scivolo a cui ragiona la Lega, una staffetta che consentirebbe di avere un candidati. Ilfoglio.it - Crippa (Lega): "Piantedosi ottimo candidato in Campania. Sarebbe felice di lasciare per fare posto a Salvini" Leggi su Ilfoglio.it Firenze.scivolareine riportareal Viminale. E’ il piano della, lo ha annunciato il capogruppo Molinari, confermato l’altro, Max Romeo, e lo dice anche Andrea, il vicesegretario della: “Matteounper la”. A Firenze, al Congresso della, alla domanda di Roberta Benvenuto di Piazza Pulita, di fronte ai giornalisti di carta stampata che ascoltano, e annotano,spiega: “C’è stata una sentenza che ha ostacolato Matteo, maè stato assolto e ora va riportato al Viminale. Dico di più, sono certo che il piùMatteoche è stato un valido collaboratore di, il suo capo di gabinetto”. E’ dunque lalo scivolo a cui ragiona la, una staffetta che consentirebbe di avere un candidati.

