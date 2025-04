Internews24.com - Pagelle Parma Inter: crollo a picco nel secondo tempo! Si salvano in pochi

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo al Tardini, sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui, risultato finale di nel match valevole per il 31° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo al Tardini. Partita a due volti per i nerazzurri. La squadra di Farris passa in vantaggio con Darmian, poi raddoppia con un fortunoso gol di Thuram allo scadere del primo. Nelperò la squadra è come se non rientrasse in campo. Bernabe accorcia le distanze e,minuti dopo, Ondrejka pareggia i conti.TOP a fine primo: DarmianFLOP a fine primo: //TOP a fine partita: Acerbi, SommerFLOP a fine partita: Asllani, BisseckVoti: Sommer 6,5; Bisseck 5,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6+ (Carlos Augusto 6-); Darmian 6,5, Calhanoglu 6 (Frattesi 5,5), Asllani 5+ (Arnautovic s.