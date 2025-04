Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Ultimo treno europeo per i rossoneri che ospitano la squadra viola a San SiroArchiviato il derby di Coppa Italia, pareggiato per 1-1 contro l’Inter, ilchiude il programma del sabato della trentunesima giornata diA ospitando laa San Siro. Una sfida che ha quasi il sapore di ultima spiaggia in casa rossonera. I tre punti sono d’obbligo per provare a guadagnarsi almeno un posto di Europa League attraverso il campionato e non avere la vittoria della coppa come ultima opzione disponibile.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itPer riuscirci, Sergio Conceiçao dovrà ripartire dal secondo tempo fatto in casa del Napoli e cancellare la prima frazione di gioco, che ha causato la sconfitta allo Stadio Maradona. In caso di successo, i rossoneri si porterebbero ad un punto dagli odierni avversari e a due punti da Lazio e Roma, attese domani dalle difficili sfide contro Atalanta e Juventus.