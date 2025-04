No al riarmo Conte dal palco | Saremo tutti costruttori di pace da qui parte una grande onda

Conte dal palco della manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma, alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone. “Saremo tutti costruttori di pace. No al riarmo, no ai tagli alla sanità, alle scuole e al lavoro, servono investimenti. Lo diremo tutti insieme. Oggi deve partire una grande onda che deve attraversare il Paese”.L'articolo No al riarmo, Conte dal palco: “Saremo tutti costruttori di pace, da qui parte una grande onda” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - No al riarmo, Conte dal palco: “Saremo tutti costruttori di pace, da qui parte una grande onda” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Oggi si rompe la farlocca luna di miele di Meloni costruita con le menzogne. Oggi si costruisce l’alternativa”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppedaldella manifestazione contro ilorganizzata a Roma, alla quale hannocipato decine di migliaia di persone. “di. No al, no ai tagli alla sanità, alle scuole e al lavoro, servono investimenti. Lo diremoinsieme. Oggi deve partire unache deve attraversare il Paese”.L'articolo No aldal: “di, da quiuna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

