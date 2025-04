Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 2-2: Asllani senza personalità, Mkhitaryan quasi la combina grossa. Bernabe da applausi

Voti, top e flop della sfida del Tardini valevole per la 31esima giornata di Serie A2-2:lada urlo (LaPresse) – Calciomercato.itSuzuki 6,5Delprato 5,5Vogliacco 5,5Valenti 5,5FLOP Almqvist 4 – Non è un quinto di ruolo, ma ciò non giustifica la sua brutta prestazione. Sempre in ritardo e sostituito già all’vallo come Hernani. Dal 46? Leoni 7Valeri 6Keita 6FLOP Hernani 4 – Costantemente infilato, non trova mai la posizione giusta ed è troppo lento. Anche di pensiero. Non a caso Chivu lo toglie all’vallo. TOP Dal 46?7,5 – Riapre la partita con un sinistro forte e chirurgico. Non poteva farlo meglio il primo gol in Serie A.Sohm 6 – TOP Dal 54? Ondrejka 7,5 – Asse con, come lui entra e spacca in due la partita approfittando della scarsa consistenza dei diretti avversari.