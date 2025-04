Parma-Inter 2-2 calo inaccettabile nella ripresa +4 momentaneo

Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-2SECONDO TEMPO – Un calo inaccettabile nella ripresa, proprio come nella sfida contro l’Udinese, per un’Inter che esce dal Tardini con un solo punto in tasca. Dallo 0-2 di un primo tempo giocato in maniera brillante, nella ripresa i nerazzurri si abbassano troppo e lasciano il pallino del gioco a un Parma corsaro. E al 60? arriva il gol che riapre le marcature: troppo molle la difesa ospite, con Pellegrino che gestisce palla al limite, scarico a rimorchio per Bernabé che trova un tiro perfetto dalla distanza che vale l’1-2. Invece di reagire l’Inter continua a lasciare il gioco agli avversari e al 69? è Ondrejka a trovare il gol del pari con un tiro che beffa Sommer a causa anche di una decisiva deviazione. Inter-news.it - Parma-Inter 2-2, calo inaccettabile nella ripresa. +4 momentaneo Leggi su Inter-news.it Termina 2-2, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-2SECONDO TEMPO – Un, proprio comesfida contro l’Udinese, per un’che esce dal Tardini con un solo punto in tasca. Dallo 0-2 di un primo tempo giocato in maniera brillante,i nerazzurri si abbassano troppo e lasciano il pallino del gioco a uncorsaro. E al 60? arriva il gol che riapre le marcature: troppo molle la difesa ospite, con Pellegrino che gestisce palla al limite, scarico a rimorchio per Bernabé che trova un tiro perfetto dalla distanza che vale l’1-2. Invece di reagire l’continua a lasciare il gioco agli avversari e al 69? è Ondrejka a trovare il gol del pari con un tiro che beffa Sommer a causa anche di una decisiva deviazione.

Serie A: Parma-Inter 2-2, i nerazzurri si fanno rimontare due gol di vantaggio.

