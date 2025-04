Lopinionista.it - Corteo contro il riarmo, Conte: “Oggi un forte no a questa follia dell’Europa”

ROMA – “Dapiazza parte un messaggioe chiaro, non vogliamo un piano diche butti 800 miliardi e porti l’Europa in un’economia di guerra. Vogliamo continuare a lavorare per costruire un percorso di pace. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro, abbiamo i salari piu’ poveri d’Europa, dobbiamo costruire un futuro per i nostri giovani e non puo’ essere un futuro nelle forze armate. Per questoci troviamo a dire no a, per altro senza un briciolo di difesa comune europea.stiamo piantando un pilastro fermo per costruire un’alternativa di governo. Perche’ avere un governo che ha svenduto l’Italia ai bisogni della Germania, con un progetto che disgreghera’ l’Europa, e’ un governo che ha fallito. Sottoscrive unil 6 marzo senza consultarsi con nessuno e’ un suo fallimento storico”.