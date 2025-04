Inter-news.it - Parma-Inter 2-2: finisce qui, che spreco per l’Inter (LIVE)

, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di2-2 – RILEGGI IL90’+5?LA PARTITA90’+5? Giallo per Correa che ha protestato verso Doveri.90’+1? Giallo per Delprato, che fa fallo su Zalewski.90? PELLEGRINO NON CI PUNISCE! Mkhitaryan scivola scatenando Valeri sulla sinistra, cross al centro e Pellegrino si divora il gol.90? CINQUE MINUTI DI RECUPERO!88? Cartellino giallo per Zalewski, cheviene in ritardo su Pellegrino.86? Scorre il tempo e l’ci prova ma ilè organizzato e si difende con ordine.