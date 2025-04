Anteprima24.it - Benevento Primavera ko a Palermo, seconda sconfitta consecutiva: playoff non più blindati

Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, dopo l’inatteso stop interno ad opera della Salernitana, è proseguito anche ail periodo poco felice della formazionedelche è stata1-0 dalla compagine siciliana subendo il gol decisivo al 18? del primo tempo. I giallorossini di mister Iezzo nei restanti minuti hanno provato in tutti i modi a scardinare la difesa dei rosanero, ma il punteggio non è più cambiato fino al triplice fischio. Quando mancano cinque giornate al termine della regular season, iloccupa sempre la quinta posizione, l’ultima utile per accedere aima il vantaggio sul Pescara si è ridotto a quattro punti. Nel prossimo turno i giallorossini ospiteranno all’Avellola il temibile Ascoli. Classifica: Frosinone 58, Napoli 48, Ascoli 47, Ternana 45,40, Pescara 36, Pisa 35,35, Spezia 33, Cosenza 30, Avellino 27, Salernitana 27, Crotone 26, Bari 23, Perugia 23, Monopoli 21.