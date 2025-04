Lortica.it - Il tornado che cambiò il destino della Louisiana francese

Pochi lo sanno, e nemmeno io lo avrei mai immaginato: un devastantecolpì New Orleans e le terre interne, gettando scompiglio in quella che allora era ancora una colonia. Era appena terminata la campagna di Napoleone in Nord Africa, e l’Imperodominava gran parte del Mediterraneo occidentale. La notizia del disastro attraversò l’oceano e raggiunse Bonaparte a Parigi.Napoleone chiese subito al suo Stato Maggiore quanto tempo ci sarebbe voluto per inviare un esercito e una flotta fino alle coste del Golfo del Messico, allora territorio. La, infatti, aveva una storia complessa: prima degli spagnoli, poi degli inglesi, fino a diventare rifugio per molti francesi esiliati dal Canada dopo la conquista britannica. Questi ultimi risalirono il Mississippi e si insediarono in quelle terre paludose e selvagge, popolate da alligatori e poverissime di risorse.