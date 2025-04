Ilnapolista.it - Viva il Parma di Chivu: 2-2 con l’Inter. Tra la via Emilia e il West si riapre (per ora) la lotta scudetto

ildi: 2-2 con. Tra la viae ilsi(per ora) laTra la viae ilsi(per ora) laTornano vecchi brutti ricordini perdi Inzaghi che a Bologna perse lotre anni fa. Occhio che il Napoli lunedì a Bologna deve giocare ma per ora la squadra di Inzaghi (nel gabbiotto perché squalificato) si fa rimontare due gol daldell’ex. Finisce 2-2 esi porta a più quattro. Ma il Napoli deve giocare e in teoria può rosicchiare terreno. In teoria, ovviamente.Nel primo tempo, come contro l’Udinese, la partita sembra a senso unico. Anche se, come contro l‘Udinese (nella ripresa), Sommer è decisivo con due parate ma in una occasione è soprattutto Bonny a divorarsi il gol che sarebbe stato dell’1-0.