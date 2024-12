Formiche.net - Dopo l’arresto di Abedini, Teheran convoca gli ambasciatori di Berna e Roma

Leggi su Formiche.net

Nei giorni scorsi il ministero degli Esteri iraniano hato l’ambasciatore della Svizzera, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti assenti acon un’ambasciata da 45 anni, e l’incaricato d’affari italiani per protestare contro gli arresti di Mohammade Mohammad Sadeghi.Lunedì i due erano stati accusati di aver fornito sostegno materiale ai Pasdaran e di aver violato le leggi americane sulle esportazioni aggirando le sanzioni per portare in Iran tecnologia statunitense utilizzata anche nei droni che hanno ucciso tre soldati americani a gennaio di stanza nell’avamposto americano Tower 22, in Giordania. Sadeghi, 42 anni, cittadino iraniano-statunitense residente in Massachusetts dove lavora per una società attiva nel settore dei semiconduttori, è stato arrestato nella sua abitazione a Boston.