Tpi.it - Dall’albero più grande al mondo alle feste in piazza: gli eventi da non perdere in Italia a Natale e Capodanno

Glida noninMercatini, installazioni,eddi ogni tipo: in, a, le città e i borghi del nostro Paese si illuminano a festa offrendo uno spettacolo unico al. Elencare tutti gliin programma nella Penisola sarebbe pressoché impossibile, motivo per cui abbiamo selezionato 10 appuntamenti pressoché imperdibili per la loro unicità e particolarità.L’albero dipiùalEntrato nel Guinness dei Primati, a Gubbio, fino al 12 gennaio 2025, potrete assistere all’albero dipiùdel. Situato sul Monte Ingino, è composto da circa 700 corpi luminosi di vario tipo e colore, ha un’altezza di oltre 750 metri ed occupa un’area pari a 130 mila metri quadrati.La fiaccolata di Civitella AlfedenaDall’Umbria al Parco Nazionale D’Abruzzo con la fiaccolata di fine anno di Civitella Alfedena, quest’anno in programma lunedì 30 dicembreore 21.