Tpi.it - Come sta Martina Voce, la 21enne italiana colpita con 30 coltellate dal suo ex a Oslo

, studentessa fiorentina di 21 anni che vive e lavora ada alcuni anni, è ricoverata in gravissime condizioni in un ospedale della capitale norvegese dopo che il suo ex fidanzato, Mohit Kumar, 20 anni, informatico di origine indiane, ha tentato di ucciderla a. La ragazza non sarebbe comunque in pericolo di vita.lavorastore manager in un negozio di prodotti gastronomici italiani nel centro commerciale Vulkan, a Grünerlkka, quartiere centrale di. Lo scorso 20 dicembre era al lavoro, quando, intorno a mezzogiorno, Kumar è entrato nell’esercizio armato di un coltello da cucina e, senza dire una parola, si è scagliato contro di lei sferrandole circa trenta, di cui almeno una alla gola.Le grida dellahanno richiamato due colleghi di lavoro, che sono subito intervenuti in suo soccorso.