Lettera43.it - Chi è Justin Baldoni, regista accusato di molestie da Blake Lively

Leggi su Lettera43.it

Non accenna a placarsi il caso che ha coinvolto, dopo che l’attrice ed ex stella di Gossip Girl haile suo co-protagonista in It Ends with Us persessuali e campagna diffamatoria. Il New York Times ha riportato che, dopo la denuncia, l’agenzia di talenti WME ha abbandonato l’attore, che si è tuttavia dichiarato innocente. Originario di Los Angeles,ha esordito nello spettacolo con Febbre d’amore nel 2004 e ha diretto tre film, a partire dal debutto nel 2019 con A un metro da te.Chi è, attore edi It Ends with Us Classe 1984, è nato in California da Sharon – designer di Feng Shui – e Sam, statunitense di origini italiane che ha diretto un’azienda di marketing nell’intrattenimento. Dopo i primi anni trascorsi in Oregon, a Medford,abbandonò gli studi universitari preferendo la recitazione e debuttando nel 2004 con un episodio di Febbre d’amore.