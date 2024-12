Tpi.it - Caterina Guzzanti: “Sentirsi non desiderata in un rapporto è dolorosissimo, mi sono sentita sporca”

Leggi su Tpi.it

: “nonin unanalizza i rapporti tra uomo e donna nel suo primo spettacolo di prosa da regista, Secondo lei, nel quale si invita a riflettere sulla società e sui legami più intimi all’interno della coppia.Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice sottolinea come il punto sia “capire se non ci si aspetti troppo da questi uomini che, di fatto,sempre più confusi: si sentono in dovere di fare tutto e forse si stressano, non vivono felici”.“Se poi si arriva a una perdita di libido o addirittura a una disfunzione fisica per cui non si fa più l’amore sì. Succede a tantissime coppie, anche apparentemente felici. E quindi, alla fine di tutto, mi chiedo che cosa succede se, in una coppia, una donna vuole fare amore e l’uomo no.