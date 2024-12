Panorama.it - Cardinale tra gaffe e parole che fanno male al Milan

Leggi su Panorama.it

Si trattava di un paper accademico e non di un'intervista "aperta", che Gerrynon ha mai concesso a nessuno nei primi due anni da proprietario del: anche così si spiegano le rigide norme di pubblicazione e il tono con cui il patron rossonero si è approcciato alla descrizione del modello di business. Ed era inizio settembre, non oggi, quando ancora a Casapoteva esserci la convinzione di aver messo in piedi un progetto sportivo competitivo e non una squadra che dovrà sudare per conquistare un posto nella prossima Champions League. Al centro, lei e il proprietario, di una durissima contestazione con invito a vendere.Insomma, era un altro mondo e in quello di oggi è probabile chee gli altri - Furlani, Scaroni, Moncada, Cocirio, Oettle, Stefanelli, Moreno, Pulisic e l'immancabile Ibrahimovic - avrebbero scelto argomentazioni differenti se calati nel clima di un Natale depresso come raramente nel recente passato.