Capodanno in piazza della Libertà. Marco Melandri nei panni di dj

ospiterà il conto alla rovescia per salutare il 2024 e accogliere il 2025 all’insegna del divertimento, dell’animazione e dello stare insieme. Il 31 dicembre, nel cuore di Macerata, l’amministrazione ha organizzato ilcon la castagnata e la diretta di Radio Linea che proporrà il dj set "Disco Time – Viaggio nel tempo" in compagnia di Eddy Masterjoy in consolle, del vocalist David Romano ecantante Mary Scotto. Gadget, mascotte e un eccezionale corpo di ballo animeranno la serata al ritmo dei grandi successi degli anni 90 e 2000. A partire dalla mezzanotte,ospiterà anche uno special guest:. Il campione di motociclismo vestirà idel dj e ha scelto Macerata per il suo debutto in consolle. "Macerata è pronta ad accogliere un super ospite per ilin, il campione del mondo di motociclismo e primatista italiano di vittorie del Campionato mondiale Superbikeche, per l’occasione, vestirà idi dj per salutare insieme il 2025 – ha commentato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi –.