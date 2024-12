Bergamonews.it - Alzano Lombardo, nasce l’associazione Amici di San Martino

Leggi su Bergamonews.it

. L’associazionismo della nostra Provincia si arricchisce di una nuova realtà: si è infatti costituitadi San– Ente del Terzo Settore, nata dalla volontà di un gruppo di appassionati di contribuire a valorizzare il patrimonio artistico del Museo d’Arte Sacra Sandi, una delle realtà artistiche più rilevanti del nostro territorioCome riferisce il Presidente, Fabio Burini “il compito della neonata associazione è quello di far conoscere la realtà di Sancurando, in stretta collaborazione con la direzione del Museo ed al gruppo di volontari ad essa collegato, l’organizzazione di iniziative culturali, quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari che consentano di entrare in contatto con i diversi capolavori conservati all’interno del Museo.