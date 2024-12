Sport.quotidiano.net - AlbinoLeffe corsaro. Fossati-Mustacchio. La Celeste è settima

di Vasco AlgisiCALDIERO (Verona) Terza vittoria consecutiva e sesto risultato utile di fila. Il momento è piu che ottimo per l’, che passa di slancio anche sul campo del Caldiero. Un successo non facile, perché la gara è piu che combattuta: due espulsioni, una per parte, un rigore fallito dai locali e uno segnato dall’che poi certifica la sua vittoria quando rimane in dieci, con la rete del raddoppio. Una vittoria che già era nell’aria nel primo tempo quando la, dopo un’occasione mancata, colpisce una traversa e un palo con Giannini e Munari. Al 5’ della ripresa da registrare una grande occasione per il Caldiero, disinnecata dall’ottimo intervento di Marietta. Quattro minuti dopo la partita cambia, lo sgusciante Zoma viene messe giù in area da Amoh etrasforma, ma al 24’ l’arbitro assegna un altro penalty per un contatto tra Gusu e Baldani.